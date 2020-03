EUTR: GD Holz ruft zu Teilnahme an Umfrage auf

Der Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz) hat heute Holzimporteure dazu aufgerufen, sich an der Online-Umfrage zum EU-Projekt „LIFE Legal Wood“ zu beteiligen. DAmit soll ein Beitrag zur verbesserten Umsetzung der EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) geleistet werden. Die Koordination des Projektes liegt bei der dänischen non-profit Organisation NEPCon (Nature Economy and People Connected).



NEPCon hat das Projekt in Zusammenarbeit mit den sechs wichtigsten EU-Holzeinfuhrländern Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Italien und Spanien gestartet. Die einzelnen Länder werden vertreten durch ansässige Überwachungsorganisationen, Behörden und Verbände. Für Deutschland nehmen die GD Holz Service GmbH sowie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als zuständige Behörde an dem EU-Projekt teil.