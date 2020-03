Der Kreis-Kongress Mitte Mai in Kassel fällt aus

Die Verbundgruppe Der Kreis hat ihren vom 15. bis 17. Mai in Kassel geplanten Kongress wegen des Coronavirus abgesagt. Auch die Jahrestagungen der Ländergesellschaften in Österreich, Belgien, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, und England werden nicht stattfinden. Der Kreis wird in Kürze bekanntgeben, wie die geplanten Kongress- und Workshopinhalte an die Verbandspartner aus Industrie und Handel übermittelt werden.



Mit dieser Entscheidung reagiert die Verbundgruppe auf die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums zur Eindämmung des Coronavirus. In den vergangenen Tagen hatten bereits verschiedene andere Küchen- und Möbeleinkaufsverbände ihre Gesellschafterversammlungen und die geplanten sonstigen Veranstaltungen abgesagt