Conifex hat Verkauf der US-Sägewerke abgeschlossen

Die kanadische Conifex Timber hat Anfang Februar den Verkauf ihrer US-amerikanischen Sägewerksaktivitäten abgeschlossen. Wie im Dezember 2019 angekündigt, wurden die drei Sägewerke in Cross City/Florida sowie in Glenwood und El Dorado/beide Arkansas mit einer Jahreskapazität von zusammengenommen rund 550 Mio bdft Southern Yellow Pine-Schnittholz an eine Tochtergesellschaft der Resolute Forest Products (RFP) verkauft. Der Kaufpreis betrug insgesamt 176 Mio US$, davon 13 Mio US$ Betriebskapital. Conifex betriebt damit nur noch ein Sägewerk in Mackenzie/British Columbia.