Der Küchenmöbelhersteller H. Frickemeier Möbelwerk GmbH (Brigitte Küchen) will sich in Eigenverwaltung sanieren. Dem gestern vom Unternehmen eingereichten Antrag hat das Amtsgericht Bielefeld heute stattgegeben. Zum vorläufigen Sachwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus von der Kanzlei Kebekus et Zimmermann bestellt. Außerdem wird die Geschäftsführung von Brigitte Küchen von den beiden Rechtsanwälten Hanning Wöhren und Dr. Marc Ludwig von der auf Unternehmenssanierung spezialisierten Ludwig Wöhren Schewtschenko (LWS) Partnerschaft mbB unterstützt.



Der Geschäftsbetrieb und die Belieferung der Kunden soll während des Verfahrens uneingeschränkt fortgesetzt und die Produktion aufrecht erhalten werden.



Laut Impressum wird das Unternehmen mittlerweile von Steffen Liebich als CEO geleitet. Er ist damit auf den Gesellschafter Rolf Frickemeier nachgefolgt, der die Unternehmensleitung nach dem Ausscheiden von Geschäftsführer Klaus Windhövel Ende Mai 2018 interimsweise wieder übernommen hatte.