AMK verschiebt Mitgliederversammlung auf Oktober

Die Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche (AMK) wird die eigentlich am 23. und 24. März geplante Mitgliederversammlung aufgrund der Turbulenzen um das Conronavirus erst am 26. und 27. Oktober durchführen. Veranstaltungsort ist wie immer Mannheim. Der Branchenabend wird am Montagabend Lindbergh Blue Tower stattfinden; am darauffolgenden Vormittag ist im Dorint-Kongresshotel die Mitgliederversammlung geplant.