Alpi stoppt Produktion und Bürobetrieb bis 3. April

Der italienische Furnier- und Plattenhersteller Alpi schließt vorübergehend bis 3. April den Firmensitz in Modigliana. Die Entscheidung hat in erster Linie Auswirkungen auf die Produktion. Die Vertriebsaktivitäten und die Auftragsabwicklung werden durch Alpi-Mitarbeiter von den jeweiligen Homeoffices aus durchgeführt. Auch der Warentransport soll aufrechterhalten werden. Auf diese Weise will Alpi dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.