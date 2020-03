ADA hat Produktion an sämtlichen Standorten ausgesetzt

Der österreichische Polstermöbel- und Bettenhersteller ADA hat die Produktion an seinen insgesamt fünf Standorten bis auf Weiteres ausgesetzt. Die gestern eingeleiteten Maßnahmen wurden nach Unternehmensangaben zum Schutz der Belegschaft und zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus eingeleitet. Davon betroffen sind sowohl das Werk am Unternehmenssitz in Anger sowie die drei ungarischen Produktionsstätten in Körmend, Zalaegerszeg und Nova sowie die Fabrik im rumänischen Salonta.