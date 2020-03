Absatz der FEB-Mitglieder ist um 4 % zurückgegangen

Die neun Mitgliedsunternehmen im Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge (FEB) haben im vergangenen Jahr insgesamt 58,4 Mio m² Bodenbeläge in der DACH-Region verkauft. Das Absatzvolumen hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 4,0 % verringert.



In Deutschland lag das Minus mit -4,0 % im Durchschnitt. In der Schweiz ist das Absatzvolumen um 11 % zurückgegangen. Dagegen konnte in Österreich ein leichtes Plus von 3,1 % erzielt werden.



Mit Ausnahme von Designbelägen bzw. Luxury Vinyl Tiles (LVT), deren Absatz leicht um 0,4 % gestiegen ist, wiesen alle Produktarten Rückgänge aus.