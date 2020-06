Sechs Unternehmen haben area30-Teilnahme abgesagt

Der Dunstabzugshaubenhersteller Falmec, der Küchengerätehersteller Oranier, der Küchenzubehörhersteller Naber, die beiden Spülenhersteller Schock und Systemceram sowie die Verbundgruppe KüchenTreff werden sich in diesem Jahr nicht an der area30 in Löhne beteiligen. Die Unternehmen begründen die Nichtteilnahme an der im Rahmen der A30 Küchenmeile vom 19. bis 24. September stattfindenden Orderfachmesse mit den eingeschränkten Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten aufgrund der Corona-bedingt notwendigen Hygienemaßnahmen.