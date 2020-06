Sachsen: Spätfrostschäden auf 7.500 ha Fläche

Die im Mai aufgetretenen Spätfröste haben in den Wäldern Sachsens auf rund 7.500 ha Schäden angerichtet. Laut dem Landesbetrieb Sachsenforst stellt dies die größte jemals durch Spätfrost verursachte Schadfläche im Land dar. Das bisherige Maximum von 2.000 ha stammt aus dem Jahr 1991, im Vorjahr waren es lediglich 320 ha.



Nach Angaben von Landesforstpräsident und Sachsenforst-Geschäftsführer Utz Hempfling sind mit einem Anteil am Gesamtschaden von 88 % in erster Linie Laubbäume betroffen und hier vor allem jüngere Bestände. Aufgrund der vergleichsweise sehr tiefen Temperaturen kam es in diesem Jahr nicht nur in lichten Beständen oder auf Freiflächen zu Schäden, sondern auch innerhalb geschlossener Bestände.



Regionale Schadensschwerpunkte sind das mittlere Erzgebirge sowie der Großraum Leipzig mit fast 2.000 ha bzw. knapp 1.500 ha. Dabei sind im Erzgebirge vor allem Buchen in Lagen oberhalb von 500 m üNN betroffen. In Nordwest-Sachsen traf es dagegen vor allem Eiche, wobei es hier insbesondere auf Verjüngungsflächen zu Frostschäden an den Jungpflanzen gekommen ist.