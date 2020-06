Rohleder ist neuer Vertriebsleiter Nord-West bei Wego

Marc Rohleder hat bei dem Baustoffhandelsunternehmen Wego Systembaustoffe zu Anfang Juni die Vertriebsleitung für das Gebiet Nord-West übernommen. Sein Vorgänger Andreas Schmidt hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch wieder verlassen. Schmidt hatte erst im April vergangenen Jahres die Nachfolge des in den Ruhestand gegangenen Clemens Prause angetreten.



Rohleder ist seit rund drei Jahren im Unternehmen tätig und war zuletzt als Verkaufsleiter für vier Standorte zuständig. Er berichtet an Andreas Krebs, der Anfang Mai in die Geschäftsführung von Wego bzw. der übergeordneten SIG Germany berufen wurde und der die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortet.



Bei WeGo gibt es insgesamt vier Vertriebsleiter. Neben Rohleder sind dies Domenic Stuhldreher für die Region Süd-West, Wolfgang Franz für die Region Süd-Ost und Christian Fischer für die Region Nord-Ost.