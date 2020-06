Nolte Group: Mohr scheidet Anfang August aus

Gerhard Mohr wird nach über 50 Jahren in verschiedenen leitenden Positionen der Nolte Group mit Wirkung zum 1. August in den Ruhestand gehen. Seit 2016 war Mohr innerhalb der Holdinggesellschaft für Sonderaufgaben in den Bereichen Strategischer Einkauf und Investitionscontrolling insbesondere für die Möbelsparte tätig. Eine Neubesetzung der Position ist nicht geplant.



Mohr war 1969 bei dem Schlafmöbelhersteller Nolte Möbel als kaufmännischer Lehrling eingetreten und hatte dort 1991 die Einkaufsleitung übernommen. 2015 war er in eine leitende Position im Gruppeneinkauf der Holdinggesellschaft gewechselt, der allerdings im Jahr darauf aufgelöst wurde.



Die Nolte Group umfasst neben Nolte Möbel noch die beiden Küchenhersteller Nolte Küchen und Express Küchen sowie den Schlafmöbelhersteller Express Möbel und den Hersteller von Trenn- und Schrankwandsystemen DRUM.