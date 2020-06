Neue Ausgabe des englischsprachigen EUWID special

Am heutigen Freitag geht die inzwischen neunte Ausgabe der englischsprachigen Sonderausgabe „EUWID Special: Wood-Based Panels“ in die Post. Das komplette Magazin kann auch als pdf von der EUWID-Homepage abgerufen werden. Adressaten sind in erster Linie Unternehmen aus der Holzwerkstoffindustrie, der Oberflächenbranche, dem Anlagenbau sowie aus angrenzenden Bereichen.



Inhaltlich wird die aktuelle Sonderausgabe von den Auswirkungen der Coronakrise auf die verschiedenen Teilbereiche der Holzwerkstoff- und Möbelindustrie geprägt. Am Beispiel einzelner Branchen und Unternehmen werden die Veränderungen von Marktdaten und Geschäftszahlen dargestellt. Die im September geplante nächste Ausgabe des EUWID special wird die Informationen aktualisieren.