Nestro: Weber übernimmt Verkaufsleitung Schweiz

Markus Weber ist für den Absaug- und Filtertechnikhersteller Nestro Lufttechnik zukünftig als Gebietsverkaufsleiter für die Schweiz zuständig. In seiner neuen Position wird er unter anderem den seit mehreren Jahren für Nestro tätigen Distributeur Arthur Bründler unterstützen, mit dem in der Vergangenheit bereits zahlreiche Projekte sowohl im Holzhandwerk und in der Holzindustrie als auch in den Branchen Kunststoff und Metall realisiert wurden. Darüber hinaus soll sich Weber zukünftig auch um den Ausbau des Nestro-Geschäfts in den Bereichen Baustoffe, Papier und Wellpappe sowie Recycling kümmern.



Nestro entwickelt und produziert mit mehr als 260 Mitarbeitern an drei Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und Ungarn unter anderem Absaug-, Filter- und Heiztechniksysteme. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Oberflächentechnik sowie Sortier- und Entsorgungstechnik tätig. Im September 2017 hat Firmengründer Paulus Nettelnstroth die Geschäftsführung an seinen Sohn Robert Nettelnstroth übergeben. Zum Management gehören zudem Tomasz Balcerzak (Exportleiter Ost), Michael Häge (Exportleiter West) und Till Uhle (Marketing- & Vertriebsleiter DACH).