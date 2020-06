Neodecortech hat Zanobini zum CFO ernannt

Am 3. Juni hat Fabio Zanobini seine Position als CFO bei dem italienischen Dekorpapier- und Oberflächenhersteller Neodecortech angetreten. Der Board of Directors des Unternehmens hatte am 27. April eine entsprechende Ernennung ausgesprochen. Zanobini war bislang auf ähnlichen Positionen für mehrere Unternehmen aus verschiedenen Branchen tätig, zuletzt war er Interims-CFO bei dem Solarstromproduzenten Universal Sun. Bei Neodecortech ist er indirekt auf Marco Giussani nachgefolgt, der Anfang April überraschend verstorben war. In der Übergangszeit hatte CEO Luigi Coloni die CFO-Aufgaben mitübernommen.