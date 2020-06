Millionenschaden nach Brand im Sägewerk Kolb

Am Samstag hat ein Brand im Sägewerk Kolb in Ruppertshofen-Ulrichsmühle im Schwäbischen Wald einen Schaden von voraussichtlich 4-5 Millionen Euro verursacht. Bei dem Brand wurden mehrere Gebäude zerstört. Besonders betroffen war die Schnittholzsortieranlage. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Produktionshallen, darunter auch die Sägehalle, konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Dementsprechend soll der Produktion in Kürze wieder aufgenommen werden.



Das Sägewerk Kolb ist mit einer Einschnittkapazität von rund 50.000 fm/Jahr auf Bauholzsortimente und Schnittholz für die Verpackungs- und Palettenindustrie ausgerichtet. Das Unternehmen verarbeitet überwiegend Fichte und Tanne. 2015 hatte Kolb rund 500.000 € in eine Sprinkleranlage investiert. Während der vergangenen Monate waren in dem Sägewerk umfangreiche Modernisierungsinvestitionen durchgeführt worden.