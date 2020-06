MHK Group sagt A30 Küchenmeile-Teilnahme ab

Die Verbundgruppe MHK hat sich gegen eine Teilnahme an der diesjährigen vom 19. bis 25. September angesetzten A30 Küchenmeile entschieden. Aufgrund der Corona-bedingt geltenden Vorschriften und den bereits erfolgten Absagen aus der Industrie wird das MHK-Forum in Enger in diesem Jahr geschlossen bleiben. Auch der üblicherweise zum Messeauftakt veranstaltete Branchenabend ist damit abgesagt.