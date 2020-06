MeisterWerke entscheidet sich gegen Bau-Teilnahme

Aufgrund der weiterhin bestehenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat sich der Bauelementhersteller MeisterWerke gegen eine Teilnahme an der Bau in München entschieden. Das Unternehmen hatte sich nach einer Pause in den letzten Jahren wieder auf der Bau ausgestellt.



In den vergangenen Wochen haben bereits mehrere Unternehmen ihre geplante Bau-Beteiligung abgesagt. Bislang kamen diese Unternehmen vor allem aus der Baustoff-, Fenster- und Türenbranche. Letzte Woche wurde der Verzicht der Eurobaustoff-Kooperation bekannt. Die MeisterWerke ist der erste größere Hartbodenbelagshersteller, der seine Bau-Beteiligung absagt.