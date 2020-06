Kühni und Geiser wurden in den Vorstand der ISP gewählt

Die Generalversammlung der Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt (ISP) hat zwei neue Mitglied in ihren Vorstand gewählt. Da die Versammlung aufgrund der Corona-Krise nicht wie geplant am 24. April in St. Urban durchgeführt werden konnte, hat es eine schriftliche Abstimmung gegeben, an der sich 115 Mitgliedsunternehmen beteiligt haben.



Ernst Kühni wurde dabei zum neuen Vize-Präsident gewählt. Er hat den Posten von Karin Lenzlinger Diedenhofen übernommen, die ihren Rücktritt aus dem ISP-Vorstand erklärt hatte. Kühni ist außerdem neuer Obmann für die Gruppe „Verlegung“. In dieser Funktion ist er auf Christian Stücker nachgefolgt, der ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Als weiteres neues Mitglied in den Vorstand gewählt wurde Roger Geiser.



Für die nächsten drei Jahre im Amt bestätigt wurden Bruno Durrer als ISP-Präsident, Klaus Brammertz als Obmann „Produktion und Handel“ sowie Vorstandsmitglied Jürg Künzler