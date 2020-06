Kneer-Südfenster hat Führungsebene neu organisiert

Bei der Unternehmensgruppe Kneer-Südfenster wurden verschiedene Aufgabenbereiche, die bislang bei den Tochtergesellschaften separat angesiedelt waren, standortübergreifend zusammengeführt.



Hans-Jürgen Aigner, der bislang als Prokurist und Assistent der Geschäftsführung für den Bereich Controlling zuständig war, wurde in diesem Zusammenhang mit der kaufmännischen Leitung für die gesamte Gruppe beauftragt. Außerdem trägt Aigner die Hauptverantwortung für das Stammwerk in Westerheim, nachdem der bisherige Betriebsleiter und Prokurist Hugo Schairer Anfang Juni in den Ruhestand gewechselt ist.



Alexander Schwarz wird zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Prokurist und Betriebsleiter am Standort Schnelldorf künftig die technische Leitung auf Gruppenebene verantworten.