Jartek liefert Schnittholzsortierung für ULK-Sägewerk

Die nordrussische ULK-Gruppe hat mit dem finnischen Maschinenhersteller Jartek Invest einen Vertrag über die Lieferung von Schnittholzsortieranlagen für das am Standort Karpogory geplante Großsägewerk geschlossen. Laut einer vorgestern von Jartek veröffentlichten Mitteilung umfasst der Vertrag für das auf eine Produktion von 1 Mio m³/Jahr projektierte Werk vier Sortierlinien für frisch eingeschnittenes und drei Linien für technisch getrocknetes Nadelschnittholz. Nach Angaben von Jartek handelt es sich dabei um den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte. Die Automatisierung kommt von dem Tochterunternehmen Jartek AI, das Anfang des Jahres für den Bereich Automatisierung gegründet wurde. Aufgrund des großen Auftragsvolumens wird Jartek bei der Planung, Produktion und dem Aufbau der Anlagen mit Subunternehmen zusammenarbeiten.



Mitte 2019 hat die ULK-Gruppe am Standort Pestovo Sortieranlagen von Jartek in Betrieb genommen. Des Weiteren wurde in dem Wert eine Blockbandsäge des französischen Anlagenherstellers LBL Brenta CD mit einer Einschnittkapazität von 60.000 m³ Nadelrundholz/Jahr in den Regelbetrieb überführt.