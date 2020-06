IFN-Holding hat Umsatzprognose für 2019 übertroffen

Die in den Bereichen Fenster, Haustüren, Fassaden und Sonnenschutz tätige österreichische IFN-Holding hat im Geschäftsjahr 2019 ihren Umsatz um 12 % auf 612 Mio € gesteigert. Die Erwartungen wurde damit übertroffen, nachdem im Frühjahr vergangenen Jahres zunächst ein Wachstum von 10 % auf rund 600 Mio € prognostiziert worden war. Das EBIT hat sich um 3,8 % auf 33,2 Mio € verbessert. Das Eigenkapital hat sich um 17 Mio € auf 217,4 Mio € erhöht hat; was einer Eigenkapitalquote von 57 % entspricht. Umgerechnet auf Vollzeitarbeitsplätze waren im vergangenen Jahr 3.750 Mitarbeiter in der Gruppe beschäftigt, 70 mehr als im Jahr zuvor.



Am Umsatzwachstum der IFN-Holding waren alle sieben Tochterunternehmen beteiligt. Der Fenster- und Türenhersteller Internorm hat 2019 einen Umsatz von 371 Mio € erwirtschaftet, ein Plus von 7,9 %. Der Haustürenhersteller Topic hat wie auch schon im Jahr zuvor einen leichten Zuwachs verzeichnet. Bei den restlichen fünf Unternehmen lagen die Steigerungsraten jeweils im zweistelligen Prozentbereich. So hat Schlotterer Sonnenschutzsysteme um 16 %, der Fassadenhersteller GIG Holding um 36 %, der slowakische Fenster- und Türenhersteller HSF um 11 %, die dänischen Tochtergesellschaft Kastrup um 15 % und der im Jahr 2018 übernommene und erstmals vollständig konsolidierte finnische Fenster- und Türenhersteller Skaala um 21,5 % zugelegt.



Für das laufende Jahr hat die IFN-Holding ursprünglich einen Anstieg des Gesamtumsatzes auf 670 Mio € bzw. ein organisches Wachstum von rund 5 % in Aussicht gestellt.