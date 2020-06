Homag-Aufsichtsratsmitglieder wurden wiedergewählt

Auf der am 28. Mai durchgeführten Online-Hauptversammlung der Homag Group wurden turnusgemäß die sechs Vertreter der Anteileigner in dem paritätisch besetzten Aufsichtsrat neu gewählt. Ralf W. Dieter (Vorstandsvorsitzender der Dürr AG), Dr. Jochen Berninghaus, Gerhard Federer, Dr. Anja Schuler und Dr. Hans Schumacher wurden wiedergewählt. Der im April gerichtlich in den Homag-Aufsichtsrat bestellte Dietmar Heinrich, der bei der Dürr AG zum 1. August die CFO-Position übernehmen wird, wurde mit der Wahl bestätigt. Der bisherige Dürr-CFO Carlo Crosetto war aufgrund seines Rückzugs aus dem Dürr-Vorstand zum 29. Februar auch aus dem Homag-Aufsichtsrat ausgeschieden.



Die Amtszeit der in diesem Jahr gewählten Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Hauptversammlung 2025. Arbeitnehmervertreter im Homag-Aufsichtsrat sind Roman Romanowski, Carmen Hettich-Günther, Ernst Esslinger, Armin Auer, Martina Herold und Erich Koch.