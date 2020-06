Häcker schafft neue Position Vertriebsleiter Overseas

Der Küchenhersteller Häcker wird die neu geschaffene Stelle des Vertriebsleiters Overseas mit Wirkung zum 1. Juli mit Andreas Gommeringer besetzen. Gommeringer hat das Unternehmen bereits in den vergangenen zwölf Monaten beim Aufbau der Aktivitäten in den USA beraten. Mit der Ernennung trägt Häcker nach eigenen Angaben der zunehmenden Umsatzbedeutung der außereuropäischen Märkte Rechnung.



Gommeringer war in den vergangenen zwei Jahren als Unternehmensberater tätig. Zuvor war er unter anderem rund sechs Jahre in verschiedenen Positionen bei dem Küchenhersteller Alno beschäftigt.