Häcker hält an Hausmesse-Termin im September fest

Der Küchenmöbelhersteller Häcker wird nach derzeitigem Stand seine im Rahmen der A30 Küchenmeile vom 19. bis 25. September geplante Hausmesse durchführen. Für Kunden, die in diesem Jahr nicht persönlich in Rödinghausen vor Ort sein können, bietet das Unternehmen einen virtuellen Messerundgang an, der auch eine elektronische Kommunikationsoption für Fragen und Gespräche umfasst.