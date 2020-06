Großbrand in Allgäuer Holzverarbeitungsbetrieb

Am Abend des 29. Mai ist es in einem Sägewerk und Holzverarbeitungsbetrieb in Bad Grönenbach-Zell/Allgäu zu einem Großbrand gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Produktionshalle nahezu vollständig zerstört. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude des Unternehmens konnte verhindert werden. Aufgrund der Unzugänglichkeit der Brandstelle können derzeit noch keine Aussagen zur Brandursache gemacht werden. Auch zum Sachschaden liegen noch keine verlässlichen Angaben vor. Schätzungen der Polizei gehen von einem Sachschaden von über einer Millionen Euro aus.