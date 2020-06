Größerer Brandschaden bei Holzverarbeiter Loitz

Ein Brand bei dem Holzverarbeitungsunternehmen Sägewerk Hobelwerk & Holzhandel Loitz Inh. Ulf Schwadtke in Loitz/Mecklenburg-Vorpommern hat gestern einen Schaden von mindestens 0,5 Mio € verursacht. Nach Angaben der Polizei ist der Brand in der Lagerhalle des Unternehmens ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die rund 2.000 m² große Halle bereits in Vollbrand. Weitere Gebäude auf dem Werksgelände wurden nach bisherigen Erkenntnissen ebenso wie Produktionsanlagen beschädigt.



Das Sägewerk ist auf den Einschnitt und die Weiterverarbeitung von Kiefer, Lärche, Douglasie, Eiche und Robinie ausgerichtet. Das Angebotssortiment umfasst gehobelte Schnitthölzer, Produkte für den Garten- und Landschaftsbau sowie Brücken und Steganlagen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Brennholzproduktion. Im Bereich Holzhandel werden Schnittholz, Hobelware, Leim- und Konstruktionshölzer sowie Holzwerkstoffplatten angeboten.