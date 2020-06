Führungswechsel bei Schweizer Kuratle Group

Bereits seit 1. Januar ist Roger Kuratle CEO der Schweizer Holzhandels- und Logistik-Gruppe Kuratle Group in Leibstadt/Kanton Aargau. Er ist auf seinen Vater George Kuratle nachgefolgt. George Kuratle bleibt Verwaltungsratspräsident und Eigentümer. Vor seinem Wechsel in die Gruppenleitung war Roger Kuratle Leiter Key Account Management der Holzhandelstochter Kuratle & Jaecker ebenfalls mit Sitz in Leibstadt.