FEP-Mitglieder haben Produktion um 1,6 % ausgeweitet

Die Parkettproduktion in Europa ist nach Angaben der Föderation der Europäischen Parkettindustrie (FEP) im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Für die FEP-Mitgliedsländer wird ein Plus von 1,6 % auf 78,003 Mio m² ausgewiesen. In den restlichen europäischen Ländern, die nicht zur FEP gehören, hat es laut Verbandsschätzung einen leichten Produktionsrückgang auf 14,200 Mio m² gegeben. Insgesamt hat sich Produktionsmenge in Europa um 0,7 % auf 92,203 Mio m² erhöht.



Innerhalb der FEP hat es lediglich in Skandinavien sowie in Ungarn, Kroatien und Estland eine rückläufige Entwicklung gegeben. Die restlichen 13 FEP-Mitgliedsländer haben ein höheres Produktionsvolumen gemeldet.



Im Berichtszeitraum wurden von den FEP-Mitgliedern 64,578 Mio m² Mehrschichtparkett gefertigt, ein Plus von 2,0 %. Der Anteil an der Gesamtproduktionsmenge lag damit bei 83 %. Die Produktion von Massivparkett ist um 0,4 % auf 12,486 Mio m² zurückgegangen. Im Bereich Mosaikparkett hat sich die Produktion um 2,6 % auf 939.325 m² erhöht.