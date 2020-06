EPF-Generalversammlung wird 2021 früher stattfinden

Die European Panel Federation (EPF) wird ihre nächste Generalversammlung wie erwartet vom 9. bis 11. Juni 2021 in Berlin und damit ein bis zwei Wochen früher als üblich durchführen. Die Veranstaltung wird kombiniert mit dem um ein Jahr verschobenen Festabend zum 100jährigen Bestehen des Verbandes der Deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI). Der VHI hatte diese Jubiläumsfeier eigentlich am 18. Juni geplant. Sie wäre damit in die auf den 17. bis 19. Juni terminierte diesjährige EPF-Generalversammlung integriert worden. Die beiden Verbände hatten die Doppel-Veranstaltung aufgrund der Corona-Krise Ende März allerdings abgesagt. Der VHI hat bereits Mitte April den 10. Juni als neuen Termin für den Festabend bekannt gegeben.



Die nächste größere EPF-Veranstaltung ist das gemeinsam mit dem WKI organisierte Europäische Holzwerkstoffsymposium vom 30. September bis 2. Oktober in Hamburg. Der Verband geht aus heutiger Sicht davon aus, dass das Symposium wie geplant stattfinden kann, und rechnet erneut mit rund 300 Teilnehmern. Mitte Juni wurde das endgültige Tagungsprogramm veröffentlicht, das ins-gesamt 21 Präsentationen in sechs Sessions umfasst.