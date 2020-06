EOS: Folgen der Corona-Krise geringer als befürchtet

Nach Einschätzung der Mitglieder der European Organisation of the Sawmill Industry (EOS) auf der gestern online durchgeführten Generalversammlung sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf Nadelholzsägewerke bislang geringer als befürchtet. So haben viele Sägewerke von einer lebhaften Geschäftstätigkeit infolge der in vielen Ländern offen gehaltenen Baumärkte profitiert. Hinzu kam ein zusätzlicher Bedarf an Bauholzsortimenten und Konstruktionshölzern. Stellenweise wurden zumindest vorübergehend auch größere Schnittholzmengen von Paletten- und Verpackungsproduzenten abgerufen. Auch die Nadelschnittholzexporte unter anderem nach Asien und Nordamerika sind bislang über den Erwartungen vom Anfang der Corona-Krise geblieben. Dementsprechend haben viele europäische Nadelholzsägewerke nach den Drosselungen im März und April im Mai ihre Produktion bereits wieder gesteigert.



Deutlich stärker als Nadelholzsägewerke waren bislang Laubholzbetriebe von der Corona-Krise betroffen. Nach dem vorübergehenden Herunterfahren der chinesischen Holzindustrie bereits im Februar haben ab März die Abstellungen in der europäischen Möbelindustrie den Laubschnittholzverkauf in immer stärkeren Umfang belastet.



Um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die europäische Sägeindustrie umfassender darstellen zu können, wird die EOS den für Juni angekündigten Jahresbericht erst im Herbst veröffentlichen.