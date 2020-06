Canfor hat Übernahme von Elliott abgeschlossen

Genau ein Jahr nach der Übernahme von 48 % der Anteile an der Elliott Sawmilling hat die kanadische Canfor zum 31. Mai nun auch die verbliebenen 52 % übernommen. Laut einer gestern veröffentlichten Mitteilung erhöht die Übernahme die Schnittholzkapazität des Konzerns um 210 Mio bdft/Jahr.



Das Southern Yellow Pine (SYP)-Sägewerk von Elliott Sawmilling verfügt in Estill über eine Stark- und eine Schwachholzlinie. Produziert werden im Wesentlichen Bausortimente in den Stärken 2x4-12’ und in Längen von 8-16 ft. Neben einem Hobelwerk verfügt der Standort auch über umfangreiche Trocknungskapazitäten. Den Kaufpreis einschließlich Betriebsmittel hat Canfor mit rund 110 Mio US$ angegeben.