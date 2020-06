BaySF hat im Mai weniger Käferholz verbucht

Mit 79.000 fm blieb die im Mai von der Bayerische Staatsforsten (BaySF) verbuchte Käferholzmenge zwar um rund 11 % hinter der Vorjahresmenge zurück. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre in Höhe von 67.000 fm ergibt sich allerdings eine Steigerung um 18 %.



Nach Angaben der BaySF herrscht wie in den Jahren 2018 und 2019 eine angespannte Waldschutzsituation, die im Wesentlichen auf die Trockenheit der letzten beiden Jahre und die Folgen des Klimawandels zurückzuführen sind. Die Schwärmaktivität der Borkenkäfer hat in diesem Jahr etwa ein bis zwei Wochen früher eingesetzt als im letzten Jahr, die Intensität war allerdings in vielen Bereichen nicht so ausgeprägt. Ursächlich dafür waren die zuerst hohen Temperaturen und die Trockenheit des Frühjahrs, die das Ausschwärmen der Borkenkäfer begünstigt haben. Stärkere Niederschläge im Mai sowie zeitweilig niedrigere Temperaturen haben dann den Befall gesunder Bäume etwas gebremst.



Ab sofort werden die BaySF zu Beginn jeden Monats die aktuellen Borkenkäferzahlen sowie Informationen zur aktuellen Forstschutzsituation im Staatswald veröffentlichen.