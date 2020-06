area30 wird als Online-Veranstaltung stattfinden

Der Messeveranstalter Trendfairs wird die vom 19. bis 24. September in Löhne geplante Orderfachmesse area30 in diesem Jahr lediglich als Online-Veranstaltung durchführen. Wie Trendfairs heute mitgeteilt hat, fiel die Entscheidung in Absprache mit den gebuchten Ausstellern und unter dem Eindruck der für Herbst 2020 bereits abgesagten Veranstaltungen und Messen weltweit.



In den vergangenen Wochen hatten zudem verschiedene Aussteller angekündigt, sich in diesem Jahr nicht an der area30 beteiligen zu wollen. Begründet wurden die Absagen im Wesentlichen mit den eingeschränkten Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten aufgrund der Corona-bedingt notwendigen Hygienemaßnahmen.



Die area30 soll 2021 wieder in dem üblichen Format stattfinden. Laut Trendfairs haben nahezu alle diesjährigen Aussteller ihre Teilnahme zusagt.