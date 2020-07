Streletzki folgt im KWF auf Morigl nach

Dr. Heinz-Werner Streletzki ist seit gestern neuer Vorsitzender des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF). Er ist auf Robert Morigl nachgefolgt, der seit 2014 Vorsitzender des KWF war.



Morigl war auf der Sitzung des Verwaltungsrats am 14. und 15. November wiedergewählt worden. Er hatte damals aber bekannt gegeben, das Amt nur noch bis zu der ursprünglich vom 1. bis 4. Juli geplanten KWF-Tagung ausüben zu wollen. Dementsprechend war auf der Verwaltungsratsitzung in einem zweiten Wahlgang Streletzki für die Zeit ab 2. Juli gewählt worden.



Streletzkli ist Leiter des Referates „Öffentliche Forstwirtschaft und Ausbildung“ im Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Er vertritt das Land Niedersachsen seit 2007 im Verwaltungsrat des KWF. Als das zentrale Thema für die Forstwirtschaft in Deutschland und seine vierjährige Amtsperiode sieht er die Wiederbewaldung der durch Borkenkäfer verursachten Schadflächen in Deutschland.