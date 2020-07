Spohn ist neuer Finanzvorstand bei Sedus Stoll

Bei dem Büromöbelhersteller Sedus Stoll hat Cornel Spohn Anfang Juli das Vorstandsressort Finanzen, Personal und IT übernommen. Spohn ist damit auf Carl-Heinz Osten nachgefolgt, der in den Ruhestand gegangen ist. Osten war knapp 20 Jahre Mitglied der Sedus Stoll-Geschäftsführung.



Spohn war zuletzt kaufmännischer Leiter bei Segmüller. Der Sedus Stoll-Geschäftsführung gehören neben Spohn noch Vorstandsprecher Holger Jahnke (Marketing/Vertrieb) und Daniel Kittner (Technik) an.