Schweiz: Baukonjunktur hat Schnittholzabsatz gestützt

Eine vergleichsweise robuste Schweizer Baukonjunktur hat während der bisherigen Corona-Krise für einen zufriedenstellenden Schnittholzabsatz gesorgt. Am 24. Juni haben die Vertreter der Schweizer Sägeindustrie in der Holzmarktkommission (HMK) in Bern auf die kaum von der Corona-Pandemie unterbrochene Bautätigkeit hingewiesen. So sind noch viele bereits genehmigte Bauprojekte während der vergangenen Monate ausgeführt worden.



Im Verlauf des Juni haben besonders in der Deutschschweiz ansässige Sägewerke wieder eine mit dem Vorjahr vergleichbare Auslastung erreicht. Bei einzelnen Sägewerken liegt die Produktionstätigkeit sogar über dem Vorjahr. Deutlich größere Schwierigkeiten haben dagegen Sägewerke in der Westschweiz und im Tessin gehabt. Zum einen, weil diese Regionen besonders stark von der Pandemie betroffen waren. Zum anderen, weil der Export nach Italien und Frankreich fast zum Erliegen gekommen war. Zwischenzeitlich hat sich aber auch dort die Geschäftslage wieder zumindest verbessert.



Für die Schnittholzproduktion verfügen die meisten Sägewerke über hohe bis sehr hohe Rundholzlagerbestände. Während des Frühjahrs sind viele nach dem Winter sichtbar gewordene Borkenkäferschäden aufgearbeitet worden, so dass ein hohes Rundholzaufkommen zu verzeichnen war. Zuletzt habe sich aber auch wieder Rundholzexportmöglichkeiten nach Frankreich und Tirol ergeben.



Für die kommenden Wochen haben die Vertreter der Forstwirtschaft in der Holzmarktkommission ein steigendes Käferholzaufkommen prognostiziert. Die Rundholzmengen werden nach derzeitiger Einschätzung den Bedarf der heimischen Sägeindustrie übersteigen. Dies gilt umso mehr, da die Schweizer Sägewerke mit einem tendenziell eher rückläufigen Schnittholzabsatz rechnen.