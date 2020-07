Rodenberg belädt ab Dienstag Glorious Kauri mit Fichte

Das Rundholzhandels- und Forstunternehmen Claus Rodenberg Waldkontor wird am kommenden Dienstag mit der Beladung des Bulk Carriers „Glorious Kauri“ mit Fichtenrundholz für China beginnen. Nach Angaben von Claus Rodenberg wird das Schiff voraussichtlich am Montag im Hafen Nordenham festmachen und dann nach bisherigen Planungen bis 21. Juli mit 30.000-35.000 fm Fichtenrundholz beladen. Das Ladevolumen des 2012 gebauten und unter der Flagge Panamas laufenden Schiffs wird mit 47.000 m³ angegeben, die Ladekapazität mit rund 40.000 t. Der Zielhafen der Glorius Kauri wird im Raum Shanghai sein. Der dort ansässige Rundholzhändler und –verarbeiter hat bislang größtenteils Pinus radiata aus Neuseeland eingesetzt.



Die erste Break Bulk-Verschiffung von Nadelrundholz nach Übersee seit den 1990er Jahren war von Claus Rodenberg Waldkontor Ende Juni bekannt gemacht worden. Das Unternehmen hat seit dem 10. Juni Fichtenrundholz aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen per LWK und Binnenschiff in den Verladehafen der Rhenus-Gruppe nach Nordenham transportiert.