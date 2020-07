Renolit-Gruppe wurde in 13 Market Units gegliedert

Im Zuge einer Anfang Mai erfolgten Organisationsänderung hat die Renolit-Gruppe ihre Aktivitäten in insgesamt 13 Geschäftseinheiten („Market Units“) gegliedert. Das Geschäft mit thermoplastischen Folien für den Interieur- und Objektbereich wurde in dem Bereich „Interior Surfaces“ zusammengefasst. Das Produktprogramm dieses Bereichs umfasst Folien für 2D-Anwendungen (u.a. „Alkorcell“, „Alkorfol“, „PET Lacklaminat“), Folien für 3D-Anwendungen (u.a. „Thermolaminate“, „3D-Lacklaminat“), WPC-Deckschichten für den Innenausbau („Cork-Stock“), Folien für Fußbodenanwendungen („Flooring Components“), Sandwich-Wabenplatten („Gorcell“) und großflächige Modernisierungsfilme.



Materialien für Fensterprofile, Türfüllungen und Garagentore laufen über den Bereich „Exterior Solutions“. Der Bereich „Composites“ liefert Kunststoff-Verbundmaterialien. Im Bereich „Facade“ werden Materialien für die Fassadenverkleidung hergestellt („Reface“, „Compact“, „Bendit“). Der Bereich „Roofcare“ liefert Abdichtungsmaterialien für verschiedene Bauanwendungen. Die verbleibenden acht Bereiche sind in anderen Branchen aktiv.