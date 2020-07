Pröbstle folgt auf Schmidt als Präsident der LWF nach

Dr. Peter Pröbstle wird ab 1. August auf Olaf Schmidt als Präsident der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising nachfolgen. Schmidt wird zum 1. August in den Ruhestand treten, nachdem er die LWF seit 2000 geleitet hat und mit einem Jahr Unterbrechung seit 1992 an der LWF tätig war.



Pröbstle ist seit 2005 Leiter des Bereichs Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth. Von 2002 bis 2005 war er stellvertretender Leiter des Forstamts Eltmann im Landkreis Haßberge. Zuvor war er unter anderem an der damaligen Oberforstdirektion München, der LWF und im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten tätig.