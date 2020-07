Neuer CEO und CFO bei American Woodmark

Der US-amerikanische Küchen- und Badmöbelhersteller American Woodmark hat M. Scott Culbreth zum neuen President und CEO ernannt. Er folgt damit auf S. Cary Dunston nach, der in den Ruhestand gegangen ist. Culbreth war bislang Senior Vice President und CFO. Diese Position hat nun Paul Joachimczyk übernommen. Vor seiner Ernennung zum CFO war Joachimczyk für American Woodmark als Vice President of Financial Planning and Analysis tätig.