Neue Hagebau-Allianzen für Fach- und Einzelhandel

Die für den Fachhandel und den Einzelhandel der Hagebau-Kooperation bestehenden Allianzen werden in Zukunft in zwei neugegründeten Dachallianzen zusammenarbeiten. Im Fachhandel werden damit künftig die Süd Allianz Hagebau und die Baustoffallianz West enger zusammenrücken. Im Einzelhandel werden die Süd-West-Allianz und die Baumarktallianz West kooperieren. Beide Dachallianzen werden ihren Sitz in Herten haben. Die Dachallianz für den Fachhandel wird von Stephan Bieber und Stefan Bruckmaier geleitet. Geschäftsführer der Dachallianz für den Einzelhandel wird Jürgen Ritzmann. Mit der engeren Zusammenarbeit reagieren die Allianzen auf den in den letzten Jahren weiter fortgeschrittenen Konzentrationsprozess auf der Industrieseite.