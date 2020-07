Nadelschnittholzproduktion ist um 6,4 % gestiegen

In Deutschland hat die Produktion von sägerauem Nadelschnittholz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 % auf 4,783 Mio m³ zugenommen. Im vierten Quartal war die Produktion um 6,1 % zurückgegangen. In den ersten drei Quartalen war die Produktion nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) jeweils um 1 % gestiegen.



Holzartenbezogen wurde die Produktion von Fichten- und Kiefernschnittholz um 5,0 % auf 3,849 Mio m³ bzw. um 10,5 % auf 725.977 m³ ausgeweitet. Bei sonstigen Nadelschnitthölzern wurde die deutlichste Zunahme um 22,1 % auf 207.907 m³ verzeichnet. 3,657 Mio m³ Nadelschnittholz sind an externe Abnehmer vermarktet worden. 1,126 Mio m³ sind in die interne Weiterverarbeitung der Unternehmen geflossen.



Die Hobelwarenproduktion lag im ersten Quartal mit 1,258 Mio m³ um 8,4 % höher. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte sich die Produktion um 16,7 % erhöht. Für das zweite und dritte Quartal hatte das Statistische Bundesamt nur noch einstellige Zuwachsraten ermittelt. Im vierten Quartal war die Produktion stabil geblieben. Auf Fichtenhobelware sind mit 846.683 m³ (+19,8 %) rund zwei Drittel der Produktionsmenge entfallen. Der Anteil von Kiefernhobelware war mit 32.798 m³ (+9,4 %) nur gering. Die Produktion sonstiger gehobelter Nadelschnittholz lag bei 377.611 m³ (-10,9 %).