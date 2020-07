Mondal und Wissing rücken in Holding-Leitung auf

Samiron Mondal und Stefan Wissing rücken in die Geschäftsführung der Siempelkamp-Holding auf. Zusammen mit Martin Stark (CEO) und Elisabeth Bienbeck (CFO) wird die Holding-Geschäftsführung damit auf vier Personen erweitert.



Mondal ist seit 2003 in der Siempelkamp-Gruppe tätig und seit 2012 Geschäftsführer der Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH. Wissing ist bereits seit 1996 in der Siempelkamp-Gruppe. Neben Mondal ergänzt er ebenfalls seit 2012 die Geschäftsführung der Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau. Zudem leitet Wissing auch die beiden Siempelkamp-Töchter SLS Siempelkamp Logistics & Service GmbH und Pallmann Maschinenfabrik GmbH.