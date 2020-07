MMFA hat alle Vorstandsmitglieder wiedergewählt

Der Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (Multilayer Modular Flooring Association, MMFA) hat auf der in diesem Jahr erstmals als Online-Veranstaltung durchgeführten Mitgliederversammlung alle vier Vorstandsmitglieder für weitere zwei Jahre wiedergewählt.



Der Vorstandsvorsitzende Matthias Windmöller (Windmöller GmbH) geht damit in seine fünfte Amtszeit; er leitet den Verband seit seiner Gründung Ende Oktober 2012. Sebastian Wendel (Classen-Gruppe) war bis Mai 2018 Obmann des Arbeitskreises Marktentwicklung, mit dem Ausscheiden von Volker Kettler aus dem MMFA-Vorstand hatte er damals die Leitung des Arbeitskreises Technik übernommen. Dafür war Carl Ruland (Novalis Global Flooring) im Mai 2018 als Obmann des Arbeitskreises Marktentwicklung in den Vorstand eingetreten. Dr. Peter M. Hamberger (Hamberger Flooring) wurde als MMFA-Kassenprüfer bestätigt.