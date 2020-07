Klebstoffverband hat Haye zur Geschäftsführerin bestellt

Dr. Vera Haye wurde Anfang Juli in die Geschäftsführung des Industrieverbands Klebstoffe (IVK) berufen. Sie wird hier die Bereiche „Kommunikation und Nachhaltigkeit“ verantworten.



Haye ist im Oktober 2018 in den Verband gewechselt und war seitdem als Referentin der Geschäftsführung tätig. Außerdem soll sie die Nachfolge von Hauptgeschäftsführer Ansgar van Halteren antreten, der spätestens zum Jahresende in den Ruhestand gehen wird.



Derzeit besteht die IVK-Geschäftsführung somit aus vier Mitgliedern. Neben van Halteren und Haye sind dies Dr. Axel Heßland (Ressort Technik) und Klaus Winkels (Ressort Recht).