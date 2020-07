Früherer Westag-Personalleiter jetzt bei MeisterWerke

Eberhard Fornefeld, der als Personalleiter der Geschäftsleitung der MeisterWerke Schulte GmbH angehört, wird zum 1. August in Ruhestand gehen. Zum gleichen Zeitpunkt wird Jens Rüdiger die Verantwortung für das Personalmanagement übernehmen.



Rüdiger ist im Mai zu MeisterWerke gekommen. Nach einer Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr war er im Jahr 2000 als Personalleiter der Jowat SE in die freie Wirtschaft gewechselt. Von 2006 bis 2019 war er Leiter Personalmanagement Westag & Getalit AG. In den letzten zwei Jahren war er zunächst Personalleiter bei der Knapheide Unternehmensgruppe und danach mit dem eigenen Unternehmen JR Consulting selbständiger HR-Berater. Bei MeisterWerke wird er direkt an den geschäftsführenden Gesellschafter Guido Schulte berichten.