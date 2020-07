Forstunternehmertag wird auf März 2021 verschoben

Die Professur für forstliche Arbeitswissenschaft der Technischen Universität München (TUM) in Freising-Weihenstephan verschiebt den 22. Forstlichen Unternehmertag um ein Jahr auf den 9. März 2021. Ursprünglich war der 19. März 2020 geplant. Die inhaltliche Konzeption bleibt weitgehend unverändert. Unter dem Motto "Klimawandel und Kalamitäten – Krisen gemeinsam meistern" wird die Tagung auch im kommenden Jahr die Bewältigung der gegenwärtigen Situation großflächig abgängiger Waldbestände zum Thema haben. Dabei werden von den Referenten sowohl technische Lösungen als auch Aspekte der Organisation, der Kooperation und der Holzvermarktung im Kalamitätsfall dargestellt. Zusätzlich zu den Vorträgen wird eine Podiumsdiskussion zur Rolle der forstlichen Dienstleistungsunternehmen in Zeiten enormer Schadensausmaße und unkalkulierbarer Holzmärkte durchgeführt.



Seit 2018 wird der Forstliche Unternehmertag nicht mehr jährlich, sondern im Wechsel mit der Veranstaltung „Ressource Holz“ des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Hundisburg ausgerichtet. Das IFF wird den Termin nun auf 2022 verschieben, so dass sich für beide Termine ein neuer Turnus ergibt.