Arndt seit Anfang Juli neuer CCO bei Rauch

Der Schlafmöbelhersteller Rauch Möbelwerke hat Jochen Arndt mit Wirkung zum 1. Juli zum Chief Commercial Officer ernannt. In seiner neuen Position ist Arndt für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung zuständig. In den vergangenen Jahren war er für verschiedene Konsumgüterunternehmen wie Procter & Gamble und Beiersdorf im Vertrieb und Marketing tätig. Zuletzt war Arndt Vertriebsdirektor bei PepsiCo Deutschland.



Neben Arndt und dem geschäftsführenden Gesellschafter Michael Stiehl gehört der Rauch Möbelwerke-Geschäftsführung außerdem noch Andreas Gerecke an, der als Chief Operating Officer (COO) seit einem Jahr den technischen Bereich verantwortet.



Darüber hinaus hat der Schlafmöbelhersteller sein Vertriebsteam Anfang Juli um Jan-Hendrik Schön und Andreas Jung erweitert. Schön ist bei Rauch als Vertriebsleiter für internationale Großkunden zuständig. Die Position wurde neu geschaffen. Zuletzt war er als Key Account Manager bei dem Armaturenhersteller Grohe beschäftigt. Jung wird nach einer Übergangsphase die Position des Vertriebsleiters National übernehmen und damit auf Horst Trunk nachfolgen, der im kommenden März nach 44 Jahren aus dem Unternehmen ausscheiden wird. In der Vergangenheit war Jung bereits für verschiedene Möbelhersteller wie Interlübke, Team 7 und Hülsta tätig.