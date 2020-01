XLam nimmt zweite Hundegger PBA in Betrieb

Der neuseeländische Brettsperrholz (BSP)-Hersteller XLam ist im Werk Wodonga aktuell in der Inbetriebnahmephase eines zweiten CNC-Bearbeitungszentrums PBA von Hundegger.



Mit der Erweiterung um ein weiteres Bearbeitungszentrum sollen die zunehmende Zahl von Aufträgen aus dem aisatisch-pacifischen Raum bedient werden.



Das BSP-Werk in Wodonga wurde Ende 2017 in Betrieb genommen und hat Ende des ersten Quartals 2018 die kommerzielle Produktion aufgenommen. In das Werk mit einer Kapazität von rund 60.000 m³/Jahr wurden laut Xlam insgesamt 30 Mio Aus$ investiert.